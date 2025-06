Atacante Pedro Severino recebe alta após ficar quase 100 dias internado

O jogador do Bragantino, Pedro Severino, recebeu alta nesta terça (10) depois de ficar quase cem dias internado. O atacante avançou no tratamento e seguirá em casa o processo de recuperação motora, neurológica e física. Pedro sofreu um grave acidente automobilístico no dia 4 de março, na Rodovia Anhanguera, próximo a Americana (SP).



