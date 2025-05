Ataque russo a campo de treinamento na Ucrânia mata seis soldados

Um ataque russo a um campo de treinamento na Ucrânia matou seis soldados. Na Espanha, um político ucraniano pró-Rússia foi assassinado hoje nos arredores de Madri. Testemunhas disseram que homens armados dispararam contra a vítima em uma rua e depois fugiram por uma área de mata. Andriy Portnov, de 52 anos, morreu no local. Ele havia acabado de deixar os filhos em uma escola da capital espanhola. A polícia ainda procura pelos suspeitos. Opositor de Volodymyr Zelensky, Portnov foi braço direito do ex-presidente Viktor Yanukovych, aliado de Vladimir Putin que foi deposto em 2014. Ele também foi investigado por traição e corrupção, e estava na lista de sanções econômicas dos Estados Unidos.



