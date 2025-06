Ataques de Israel ao Irã fazem bolsas de valores ao redor do mundo caírem

Os ataques de Israel ao Irã provocaram um efeito imediato nos mercados financeiros globais, com bolsas de valores em queda, fuga de investimentos e alta no preço do petróleo. As principais praças da Ásia, Europa e Estados Unidos fecharam em baixa, refletindo o temor de uma escalada no conflito. No Brasil, a Bolsa caiu 0,43%, mas o dólar se manteve estável. Especialistas alertam que em cenários de instabilidade geopolítica, os mercados tendem a evitar economias emergentes, o que é ruim para o país. Já o barril de petróleo tipo Brent subiu mais de 7%, e embora isso favoreça a rentabilidade da Petrobras, também pressiona a inflação brasileira, já afetada por combustíveis indexados.



