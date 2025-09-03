Atlético Mineiro anuncia Jorge Sampaoli como novo técnico
Argentino chega a Belo Horizonte para sua segunda passagem pelo clube e assina contrato de dois anos
Jorge Sampaoli é o novo técnico do Atlético Mineiro. Ele chegou, nesta quarta (3), a Belo Horizonte para sua segunda passagem pelo time. "Feliz por voltar aqui. Muita ambição e tomara que a gente consiga fazer o Galo muito maior", disse o argentino, que assinou um contrato de dois anos.
Na primeira passagem pelo Atlético, em 2020, Sampaoli conquistou o Campeonato Mineiro e foi terceiro colocado no Campeonato Brasileiro.
