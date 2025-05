Aumento do IOF impacta brasileiros que fazem turismo no exterior

Após o Governo Federal reajustar o IOF (Imposto sobre Operações Financeiras), ficou mais caro usar cartão em viagens internacionais. O imposto passou de 3,38% para 3,5% em compras no exterior. A medida também elevou a alíquota de transferências de valores para fora do país de 0,38% para 3,5% por operação, com impacto direto sobre turistas e investidores. O pacote econômico prevê aumento de impostos sobre crédito para empresas e mudanças na tributação de planos de previdência, e visa elevar a arrecadação federal em meio ao esforço para cumprir metas fiscais, mas especialistas apontam que os efeitos sobre o câmbio, a inflação e o crescimento serão limitados.



