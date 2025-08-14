Autoridades alertam para riscos de motos aquáticas após série de acidentes em praias brasileiras

As autoridades alertam para os riscos das motos aquáticas. Uma série de acidentes nas praias brasileiras revela o despreparo dos condutores e a necessidade de reforço da fiscalização. A moto aquática se aproxima da faixa de areia em alta velocidade e atinge uma banhista que está na Praia da Boa Viagem, em Salvador. O condutor não prestou socorro à vítima, que teve ferimentos leves. O acidente, na última segunda-feira (11), vai ser investigado pela Marinha. Na Ilha do Combu, no Pará, uma batida entre uma lancha e uma moto aquática matou uma mulher no início do mês. Ela foi arremessada contra uma árvore. No início do ano, no Lago Paranoá, em Brasília, dois jovens foram atingidos por uma moto aquática em alta velocidade. Um deles ficou com um ferimento na cabeça. A Marinha do Brasil é responsável pela fiscalização e aplicação de multas e outras penalidades.



