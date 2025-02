Um avião de pequeno porte, com dez pessoas a bordo, desapareceu no Alasca. O monomotor da Bering Air faria uma viagem entre duas cidades, quando perdeu contato 38 minutos depois da decolagem. A Guarda Costeira e a Força Aérea dos Estados Unidos lideram as buscas. Se a queda for confirmada, será a terceira no país em apenas oito dias.