Avião sobrevoa aeroporto de Campo de Marte, em SP, após suspeita de falha no trem de pouso

Um avião de pequeno porte com seis pessoas a bordo apresentou suspeita de falha no trem de pouso e sobrevoou o aeroporto de Campo de Marte por aproximadamente uma hora. A aeronave, proveniente de Goiás, foi redirecionada para pousar em Jundiaí. Oito viaturas do corpo de bombeiros estavam na pista para socorro. O avião pousou em segurança às 7h37 da noite e ninguém ficou ferido. A possível falha será investigada.



