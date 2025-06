BC reduz estimativa de inflação e revisa para cima a previsão de crescimento da economia neste ano

O Banco Central revisou para cima a previsão de crescimento da economia brasileira para este ano. E reduziu a estimativa de inflação, que ainda deve ficar acima da meta. Segundo o Banco Central, a economia do país deve crescer 2,1% em 2025. Antes, a previsão era de aumento de 1,9%. Já, a projeção de inflação foi reduzida de 5,1 para 4,9%, mesmo assim o índice está acima da meta do governo, que é de 4,5%. De acordo com relatório do Banco Central, os preços dos alimentos continuam altos, mesmo com a diminuição do ritmo dos reajustes. Nesta quinta-feira (26), o Banco Mundial divulgou propostas para reduzir o endividamento e os juros no Brasil. Entre as medidas sugeridas estão corte de gastos do governo, a tributação de lucros e dividendos e de combustíveis fósseis, além da redução de benefícios fiscais.



