Bebê de 10 meses morre após ser atacado por pitbull em Goiás

Um bebê de 10 meses morreu após ser atacado por um pitbull em Goiás. Gael Nunes de Oliveira foi mordido pelo cachorro da família. Só esta semana, pelo menos quatro casos foram registrados e, em todos eles, os animais não usavam focinheira, o que é obrigatório por lei no estado. Em abril, uma mulher, de 31 anos, morreu no entorno de Brasília (DF), após ser ferida pelo próprio cachorro, em casa. A legislação que trata sobre o uso obrigatório de focinheira em cachorros em lugares públicos varia de acordo com a região. Nesta sexta-feira (30), por pouco, um novo ataque não aconteceu em Goiânia (GO). Um homem chegava em casa, quando foi surpreendido por um pitbull, que estava embaixo do portão. O animal estava de coleira, mas solto na rua.



