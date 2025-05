Bolsonaro e apoiadores participam de ato em defesa da anistia aos condenados pelo 8 de janeiro

O ex-presidente Jair Bolsonaro e apoiadores participaram nesta quarta-feira (07) em Brasília de uma manifestação em defesa da anistia aos condenados pelos atos de 8 de janeiro. Os manifestantes se reuniram no centro de Brasília no meio da tarde. O ex-presidente Jair Bolsonaro, em recuperação da sexta cirurgia no intestino, foi ao evento. Bolsonaro defendeu a anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro. Apesar da movimentação política, a proposta não tem avançado no Congresso Nacional.



