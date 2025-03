Bolsonaro e mais sete pessoas se tornam réus por tentativa de golpe de Estado e outros quatro crimes

O ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete pessoas foram formalmente denunciados por tentativa de golpe de Estado, organização criminosa e outros crimes após a Primeira Turma do STF aceitar por unanimidade a denúncia da PGR. Os ministros consideraram haver indícios suficientes de que o grupo articulou, desde 2021, ações para subverter a democracia, culminando nos ataques de 8 de janeiro de 2023. Entre os réus estão ex-comandantes militares, como o almirante Garnier Santos, e ex-ministros, como Anderson Torres e Walter Braga Netto, acusados de crimes como abolição violenta do Estado Democrático de Direito e dano ao patrimônio público.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!