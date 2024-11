Bolsonaro vai ao Senado para negociar anistia aos atos de 8 de janeiro

Em visita ao Senado, o ex-presidente Jair Bolsonaro disse que a votação do projeto de anistia aos presos do 8 de janeiro não foi colocada como condição para o PL ceder apoio aos candidatos à presidência da Câmara e do Senado. Bolsonaro sinalizou o apoio do partido às candidaturas de Davi Alcolumbre, do União Brasil, para presidir o Senado, e de Hugo Motta, do Republicanos, para comandar a Câmara.