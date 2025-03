Perto de estrear no Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras, o Botafogo apresentou, nesta terça (25), um novo reforço para o ataque. Elias Manoel, de 23 anos, jogava na Liga Americana de Futebol. Aqui no Brasil, passou pelas categorias de base do Guarani e depois atuou no Grêmio. O atacante assinou contrato com o Botafogo até 2027.