Brasil bate recorde ao ultrapassar a marca de 30 mil transplantes de órgãos e tecidos em 2024

O Brasil ultrapassou a marca de 30 mil transplantes de órgãos e tecidos em 2024. É o maior número registrado na história. A informação foi divulgada, hoje (4), pelo Ministério da Saúde. Apesar do recorde, 78 mil pessoas ainda estão na fila de espera. Segundo o Ministério da Saúde, foram mais de 30 mil procedimentos. 85% deles feitos pelo SUS. Os órgãos mais transplantados foram: córnea, rim e fígado. Para estimular a doação de órgãos, o Ministério da Saúde anunciou, hoje (4), que vai promover uma busca ativa por doadores, a partir de setembro. A meta do governo federal é reduzir em pelo menos 15%, o índice de famílias que não autorizam a doação de órgãos, que hoje chega a 45%.



