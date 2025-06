Brasil cumpre 'vazio sanitário' e recupera status de país livre da gripe aviária

O Brasil se declarou livre da gripe aviária. A informação foi repassada nesta quarta-feira (18) pelo Ministério da Agricultura e Pecuária à Organização Mundial de Saúde Animal. Mais de 70 países interromperam a compra de aves brasileiras por causa da doença. O país é o maior exportador de carne de frango do mundo e o terceiro maior produtor, com 15 milhões de toneladas somente em 2024. O Ministério da Agricultura e Pecuária agora vai notificar todos os países que impuseram restrições temporárias às exportações brasileiras para restabelecer o comércio internacional em torno do setor.



