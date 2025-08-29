Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
JR 24H

Brasil e México assinam acordos para ampliar o comércio entre os dois países

O vice-presidente Geraldo Alckmin participou de uma reunião fechada, na Cidade do México

JR na TV|Do R7

Brasil e México assinaram acordos para ampliar o comércio entre os dois países. O vice-presidente Geraldo Alckmin participou de uma reunião fechada, na Cidade do México, com a presidente Claudia Sheinbaum. 

Alckmin afirmou que os dois países podem fabricar baterias para veículos elétricos. E que o governo mexicano demonstrou interesse no setor de biocombustíveis. O vice-presidente também confirmou negociação para o fornecimento de novos modelos de aeronaves ao México. 

A presidente mexicana anunciou a concessão de visto eletrônico para brasileiros. Atualmente, o documento só é concedido de forma presencial na embaixada, em Brasília. 



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Brasil
  • Brasília
  • Claudia Sheinbaum
  • Fortaleza (Cidade)
  • Geraldo Alckmin
  • México
  • Presidente
  • Rio de Janeiro (Cidade)
  • São Paulo (Cidade)
  • Vitória (Cidade)

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.