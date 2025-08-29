Brasil e México assinam acordos para ampliar o comércio entre os dois países

Brasil e México assinaram acordos para ampliar o comércio entre os dois países. O vice-presidente Geraldo Alckmin participou de uma reunião fechada, na Cidade do México, com a presidente Claudia Sheinbaum.

Alckmin afirmou que os dois países podem fabricar baterias para veículos elétricos. E que o governo mexicano demonstrou interesse no setor de biocombustíveis. O vice-presidente também confirmou negociação para o fornecimento de novos modelos de aeronaves ao México.

A presidente mexicana anunciou a concessão de visto eletrônico para brasileiros. Atualmente, o documento só é concedido de forma presencial na embaixada, em Brasília.

aqui!