Brasil negocia acordo com os Estados Unidos para evitar aumento de tarifas anunciado por Trump

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o Brasil negocia com os Estados Unidos um acordo bilateral para evitar o aumento das tarifas anunciadas por Donald Trump. Segundo Haddad, o governo brasileiro argumenta que os Estados Unidos têm superávit na América do Sul e que não faria sentido aplicar novas taxas sobre produtos da região. O ministro também reforçou a necessidade de corte de gastos para o cumprimento da meta fiscal.



