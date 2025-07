Brasil recebe primeiro lote de insulina enviado pela Índia

O primeiro lote de insulina enviado pela Índia foi entregue, nesta sexta (11), ao Ministério da Saúde. A parceria entre os dois países vai permitir a transferência de tecnologia para a produção do medicamento no Brasil. O processo deve ser concluído em cinco anos. Até 2026, a previsão é de que o país receba mais de oito milhões de unidades desse tipo de insulina, entre frascos e canetas. A iniciativa vai beneficiar cerca de 350 mil pessoas com diabetes, por meio do SUS.



