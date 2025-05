Brasil registra aumento no número de fumantes pela primeira vez em 18 anos

Neste sábado (31), é comemorado o dia mundial sem tabaco. Dados do Ministério da Saúde indicam que, entre 2023 e 2024, houve aumento no número de fumantes no Brasil. Por ano, o país registra, em média, 174 mil mortes por doenças relacionadas ao fumo. Apesar das campanhas contra o tabaco e das leis que tentam coibir o uso do cigarro no Brasil, houve aumento de 25% no número de fumantes no país. De acordo com o governo é a primeira vez, desde 2007, que o Brasil registra um crescimento assim. Outra preocupação é com o uso de cigarros eletrônicos, principalmente entre os jovens. Segundo o Instituto Nacional do Câncer. Os danos provocados pelo tabagismo representam anualmente, gastos de mais de R$ 153 bilhões aos cofres públicos.



