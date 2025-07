Brasil registra mais de 100 mil casos de síndrome respiratória aguda grave neste ano

Mais de cem mil casos de síndrome respiratória aguda grave foram registrados, este ano, no país. Com as baixas temperaturas, cresce o uso de nebulizadores ou inaladores para aliviar os sintomas e tratar a doença. A venda desses aparelhos cresce até 85% no inverno. Em quatro semanas, o vírus Influenza A, o mesmo da gripe, foi responsável por 74% das mortes por síndrome respiratória aguda grave no Brasil, segundo o último boletim divulgado pela Fiocruz.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!