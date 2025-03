Brasil sobe em pesquisa da ONU que mede a felicidade no mundo e fica à frente da Espanha e Itália

O Brasil subiu oito posições na pesquisa das Nações Unidas que mede a felicidade no mundo. Da posição 44, subiu para a 36, à frente de países como Espanha e Itália. Na América do Sul, apenas o Uruguai teve resultado melhor. A Finlândia mantém a liderança pelo oitavo ano consecutivo. Já os Estados Unidos caíram da 15ª para a 24ª posição. É a primeira vez que os americanos não estão no top 20 da lista. Para medir a felicidade no mundo, a ONU leva em conta fatores como desenvolvimento econômico, programas sociais e a percepção da população.



