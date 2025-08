Brasil tem 300 carros roubados por dia nos primeiros cinco meses de 2025

Em média, 300 carros foram roubados por dia no Brasil nos cinco primeiros meses do ano. Foram mais de 45 mil ocorrências nesse período. Os flagrantes acontecem em todo o país. Em Olinda, com muita violência dois criminosos armados roubaram um mototaxista com a passageira. No Rio de Janeiro, um motorista de aplicativo foi rendido por falsos passageiros.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!