Brasil vai propor aliança global contra a fome e a pobreza na cúpula do G20

O Brasil vai propor uma aliança global contra a fome e a pobreza na cúpula do G20, que vai reunir líderes dos países mais ricos do mundo no Rio de Janeiro entre 18 e 19 de novembro. O encontro também vai discutir a mediação de conflitos no Oriente Médio e entre Rússia e Ucrânia. O presidente Lula vai receber lideranças de 19 países dos cinco continentes, entre elas, os presidentes das duas maiores potências mundiais: Joe Biden, dos Estados Unidos, e Xi Jinping, da China.