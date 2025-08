Brasileirão: Ceará recebe o líder Flamengo na Arena Castelão com transmissão na RECORD

Com transmissão na RECORD, o confronto entre Ceará e Flamengo pelo Brasileirão, neste domingo (3), envolve duas torcidas apaixonadas. Os cearenses prometem uma linda festa para empurrar o time em busca da vitória contra o líder do campeonato, com direito a mosaico e 40 mil torcedores na arquibancada. Os torcedores do Flamengo também vão marcar presença, assim como o artilheiro Arrascaeta.



