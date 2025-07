Cachorra desaparece logo após o desembarque no Aeroporto de Guarulhos (SP)

Uma família passou momentos de tensão e desespero no aeroporto de Guarulhos com o sumiço da cachorrinha logo depois do desembarque. No ano passado, já adulta, a cachorrinha foi morar com a tutora, em Portugal. Na última segunda (7), Esperança embarcou em um voo de volta ao Brasil, no espaço de carga viva do avião. A amiga da tutora, Alexia, que também retornava ao país com dois filhos, era a responsável. Mas quando desembarcou, recebeu apenas a caixa de transporte do animal quebrada e vazia. Esperança ficou perdida por cerca de uma hora. Ela foi encontrada pela mãe da tutora no saguão externo do aeroporto, já perto do acesso à rua.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!