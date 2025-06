Cachorrinha é agredida por funcionário de pet shop durante a tosa em GO

Uma cachorrinha foi agredida pelo funcionário de um pet shop durante a tosa, em aparecida de Goiânia (GO). O agressor será indiciado pela polícia por maus-tratos a animais domésticos. A pena pode chegar a cinco anos de prisão. Para o dono do pet shop, o funcionário disse que o animal tinha se machucado durante a tosa, mas, os responsáveis pela empresa analisaram as imagens do circuito de segurança, viram a agressão e procuraram a polícia. Um especialista em comportamento animal, explica que os tutores precisam ficar atentos aos sinais, para identificar se o animal está sendo vítima de maus-tratos.



