Câmara define Arthur Lira como relator da proposta de isenção do IR para quem recebe até R$ 5 mil

A Câmara dos Deputados iniciou a tramitação do projeto que isenta do Imposto de Renda quem recebe até R$ 5 mil mensais. A proposta beneficiaria 10 milhões de pessoas. O debate central gira em torno da compensação dos 25,8 bilhões, enquanto o Executivo sugere taxar em 10% rendas acima de R$ 50 mil e lucros enviados ao exterior, o PP já apresentou contraproposta com alíquotas progressivas para quem ganha mais de R$ 150 mil por mês. O presidente da Câmara, Hugo Motta, garantiu que manterá o cerne da isenção enquanto busca alternativas fiscais.



