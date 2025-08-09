Câmara estuda punir deputados envolvidos na ocupação do plenário

A Câmara dos Deputados decidiu encaminhar ao Conselho de Ética, a análise de uma possível punição dos deputados envolvidos no bloqueio da mesa diretora, na terça e na quarta-feira. A proposta de punição aos deputados, que ocuparam por 36 horas o plenário da câmara dos deputados, foi definida em uma reunião da mesa diretora, convocada pelo presidente da casa, Hugo Motta. Entre os deputados que podem ter os mandatos suspensos, estão Marcos Pollon (do PL-MS), Marcel Van Hatten (Novo-RS), Camila Jara (PT-MS) e Zé Trovão (PL-SC).



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!