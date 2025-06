Câmara vota nesta segunda (16) urgência para projeto que derruba aumento do IOF

A Câmara vai votar, nesta segunda-feira (16), um requerimento para acelerar a tramitação do projeto que derruba o decreto do governo em relação ao Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). São necessários 257 votos para que a urgência seja aprovada. A oposição ao governo diz ter cerca de 300 votos favoráveis. Na reunião desta segunda-feira, o presidente da câmara, Hugo Motta (Republicanos), voltou a repetir que o clima entre os deputados é de que não há espaço para a aprovação de aumento de impostos. A oposição pressiona para que após a votação da urgência também seja analisado o mérito, ou seja, votada a derrubada do aumento do IOF.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!