Câmeras de reconhecimento facial ajudam a polícia a prender oito foragidos em Salvador (BA)

Câmeras de reconhecimento facial ajudaram a polícia a prender oito foragidos da justiça no primeiro dia do carnaval em Salvador. De acordo com a polícia militar, a tecnologia também contribuiu para uma redução de 40% nos roubos em comparação ao ano anterior. Foram instalados 47 portais para localizar foragidos. Apesar das filas, turistas elogiaram a medida, como uma visitante de Minas Gerais que afirmou: "Isso dá mais segurança para quem vem brincar, possibilita a polícia rastrear quem está foragido". Desde 2018, quando a Bahia foi o primeiro estado a utilizar esse sistema no Brasil, cerca de 2.500 criminosos foram capturados. Outros estados, como São Paulo , também já adotaram a tecnologia.



