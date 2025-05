Campanha de vacinação contra a gripe movimenta postos de saúde em todo o Brasil

Neste sábado (10), aconteceu o "Dia D" de vacinação contra a gripe em quase todo o país. O objetivo é frear os casos de síndrome respiratória aguda grave, que já deixaram mais de 1.100 mortos desde o início do ano. A campanha de vacinação movimentou os postos de saúde em todo o Brasil. Em São Paulo, a vacina contra a influenza foi tomada por apenas 21% por cento do público-alvo. A preocupação é com o aumento da circulação dos vírus respiratórios. Segundo a Fiocruz, a tendência é de crescimento nas internações em 14 capitais. A vacina é destinada a idosos, crianças, gestantes e pessoas no grupo de risco nas regiões Nordeste, Centro-oeste, Sul e Sudeste.



