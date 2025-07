Campinas (SP) é a cidade brasileira que mais investe em saneamento básico por habitante

Campinas, no interior de São Paulo, é a cidade brasileira que mais investe em saneamento básico por habitante. Já o município paraense de Santarém ocupa o último lugar de uma pesquisa que enumera as regiões pelo tratamento de água e esgoto. O estudo avaliou os 100 municípios mais populosos do Brasil em relação aos investimentos em tratamento e coleta de esgoto. Segundo a pesquisa divulgada pelo Instituto Trata Brasil, cada município do país deveria investir pelo menos R$ 223 por habitante, por ano, para alcançar a universalização do tratamento de esgoto. Apenas 12 cidades brasileiras aplicam esse valor.



