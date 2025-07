Canetas emagrecedoras: pessoas se arriscam em busca de receitas falsas para usar remédio

Desde a semana passada, as farmácias de todo o país só podem vender as chamadas canetas emagrecedoras com a apresentação de receitas. Mesmo assim, pessoas que decidem fazer o tratamento sem orientação médica, têm procurado receitas falsas. Uma atitude arriscada, que também é crime. Pela lei, quem compra ou apresenta receitas falsas pode responder por falsidade ideológica ou uso de documento falso, o que pode gerar multa e até prisão.



