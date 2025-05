Carla Zambelli diz que vai recorrer da decisão do STF que a condenou a 10 anos de prisão

A deputada cassada Carla Zambelli falou nesta quinta-feira (15) pela primeira vez após ser condenada a dez anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal. A primeira turma do STF condenou por unanimidade a parlamentar do PL de São Paulo e o hacker Walter Delgatti por invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça. Eles ainda podem recorrer. A condenação a dez anos de prisão, em regime inicialmente fechado, acarretaria também a perda do mandato de Zambelli como deputada federal, por faltas às sessões na Câmara. O partido da parlamentar entende que apenas o plenário pode cassar o mandato.



