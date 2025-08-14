Logo R7.com
Carla Zambelli passa mal antes de audiência que julgaria pedido de liberdade domiciliar

Ela foi levada a um hospital, mas retornou ao tribunal, que manteve a prisão da parlamentar

JR na TV|Do R7

A deputada Carla Zambelli passou mal antes da audiência no Tribunal de Apelação de Roma, na Itália, que julgaria o pedido de liberdade domiciliar. Ela foi levada a um hospital, mas retornou ao tribunal, que manteve a prisão da parlamentar. Zambelli fugiu do Brasil depois de ser condenada pelo Supremo Tribunal Federal a dez anos de prisão por invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça. Ela acabou presa na Itália no dia 29 de julho. A defesa da deputada alega questões de saúde e pede que ela aguarde em liberdade a decisão sobre o pedido de extradição.

