Carlo Ancelotti assume a seleção brasileira a partir do dia 26 de maio

Um dia depois do anúncio da CBF, o técnico Carlo Ancelotti confirmou que vai assumir o comando da seleção brasileira a partir do dia 26 de maio. O italiano vai comandar o Real Madrid em mais três partidas, antes de se mudar para o Brasil. Sob o comando de Ancelotti, Kaká e Vini Júnior ganharam o prêmio de melhor jogador do mundo. No Rio de Janeiro, ele vai ter direito a um apartamento, um jatinho à disposição e um bônus de aproximadamente R$ 32 milhões, caso o Brasil conquiste o hexa na Copa do Mundo do ano que vem.



