Casa Branca teria alterado transcrição da entrevista em que Biden chama eleitores de Trump de ‘lixo’

A Casa Branca teria alterado, de forma ilegal, a transcrição da entrevista de Joe Biden em que o presidente americano chama os eleitores de Donald Trump de "lixo". Segundo a agência de notícias Associated Press, a primeira transcrição registrou Biden dizendo que "o único lixo que ele via flutuando por aí são os apoiadores de Trump". Depois da repercussão negativa, a fala divulgada trocou a palavra apoiadores por apoiador. O objetivo seria dar a entender que o presidente se referia ao comediante que fez a piada sobre Porto Rico, e não os eleitores do republicano.