Caso Gritzbach: MP-SP quer que os 12 denunciados paguem R$ 40 milhões aos cofres públicos

O Ministério Público de São Paulo quer que as 12 pessoas denunciadas na investigação ligada ao delator do PCC, Vinicius Gritzbach, paguem R$ 40 milhões aos cofres públicos pelos crimes cometidos. A promotoria também espera que todos os denunciados sejam suspensos das funções e sigam presos. Na lista, estão oito policiais civis, entre eles, dois delegados.



