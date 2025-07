Caso Juliana Marins: Indonésia reconhece problemas de estrutura e segurança no local da trilha

O corpo da publicitária Juliana Marins, que morreu ao cair em um vulcão na Indonésia, chega ao Brasil na quarta-feira (2). A pedido da família, um novo exame de necropsia será feito, no Rio de Janeiro, para dar detalhes da morte. Hoje (30), autoridades da Indonésia reconheceram que existem problemas de estrutura e segurança no local da trilha. O governador da província onde fica o vulcão admitiu que o número de socorristas e de equipamentos é insuficiente e prometeu uma revisão completa na infraestrutura do parque. Insatisfeita com o laudo da necropsia feita na Indonésia, a família de Juliana quer que o corpo passe por novos exames. O resultado apresentado indica que ela morreu por hemorragia interna, 20 minutos após um forte impacto provocado por uma queda. Mas não especifica quando isso teria acontecido.



