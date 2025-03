Caso Vitória: policiais gravam confissão de Maicol dos Santos, principal suspeito de matar a jovem

Policiais gravaram a confissão do principal suspeito de matar a adolescente vitória, em Cajamar, na Grande São Paulo. No vídeo, Maicol dos Santos dá detalhes sobre o crime. Os investigadores ainda não descartaram a participação de outras pessoas no assassinato. Em depoimento, o rapaz disse que teve um relacionamento rápido com Vitória, há cerca de um ano, e que a adolescente teria ameaçado contar sobre o caso para a atual esposa dele. A família da garota, no entanto, nega o envolvimento e alega não haver qualquer registro que comprove a suposta chantagem.



