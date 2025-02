Casos de bullying aumentam quase 70% no Brasil em 2024

Os casos de bullyng em instituições de ensino aumentaram 67% no ano passado. Segundo dados do Ministério dos Direitos Humanos, foram registradas 2.346 denúncias em 2024, contra 1.399 em 2023. No estado de São Paulo, a alta foi ainda maior, de 90%. Educadores acreditam que a proibição do uso do celular nas escolas pode ajudar a reduzir os casos.