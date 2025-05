Casos de síndrome respiratória aguda grave aumentam no Brasil e preocupam autoridades

O aumento de casos de síndrome respiratória aguda grave no país preocupa as autoridades. Vinte estados estão em alerta. Em capitais como Porto Alegre (RS), Campo Grande (MS) e Belo Horizonte (MG), foi declarada situação de emergência em saúde. Os riscos de superlotação em hospitais e o aumento dos atendimentos reforçam a importância da vacinação.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!