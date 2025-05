CBF anuncia Carlo Ancelotti como novo técnico da seleção brasileira

A CBF anunciou Carlo Ancelotti como novo técnico da seleção brasileira. O italiano vai estar no Rio de Janeiro, no dia 26 de maio, para convocar os jogadores para os dois próximos jogos das eliminatórias da copa. O anúncio oficial foi feito nesta segunda-feira (12) de manhã. Ancelotti vai receber o maior salário de um técnico de seleção e vai estrear contra o equador, no mês que vem. O nome de Carlo Ancelotti já era cogitado desde a saída de Tite, da seleção brasileira, em 2022.



