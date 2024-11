CBF e presidentes de clubes discutem medidas para fortalecer o esporte no país

Nesta terça (26), a Confederação Brasileira de Futebol se reuniu para discutir medidas que fortaleçam o esporte no país. Presidentes de vários clubes e o técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior, participaram do encontro. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, também esteve presente. Um dos temas debatidos foi a preocupação com a seleção masculina, que tem jogadores desconhecidos da torcida, porque atuam pouco no futebol brasileiro.