Cena embaraçosa envolvendo Macron repercute no mundo todo

Uma cena inusitada envolvendo o presidente francês Emannuel Macron movimentou esta segunda-feira (26) as redes sociais. Na chegada do presidente ao Vietnã, Macron aparece no canto do vídeo e uma mão parece empurrar o rosto do presidente. Em seguida aparece em cena a primeira-dama Brigitte Macron. O presidente oferece o braço para a esposa para descer as escadas do avião, mas ela parece recusar. A imagem viralizou na internet e rendeu muitos comentários sobre brigas entre o casal. O presidente francês conversou com jornalistas e explicou que tudo não passou de uma brincadeira entre o casal.



