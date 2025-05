Censo do IBGE: dados revelam que Brasil tem quase 2,5 milhões de pessoas com autismo

O censo demográfico do IBGE coletou, pela primeira vez na história, informações sobre a quantidade de brasileiros com transtorno do espectro autista. Dados divulgados nesta sexta-feira (23) revelam que 2,4 milhões de pessoas declararam ter diagnóstico de autismo feito por um profissional de saúde. A prevalência maior é entre os homens e o levantamento por idade revela que as crianças de 5 a 9 anos são maioria. O Sudeste concentra a maioria dos casos, com pouco mais de 1 milhão de pessoas.



