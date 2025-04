Censo Escolar 2024 aponta redução nas matrículas para educação básica e avanços no ensino médio

Os dados do Censo Escolar 2024, divulgados nesta quarta-feira (9) pelo Ministério da Educação, mostram que houve redução no número de matrículas para a Educação Básica e avanços no Ensino Médio. Já a proporção de professores por alunos é a maior em 17 anos. Em 2007, eram 28 alunos por professor e, agora, um docente ensina, em média, 20 estudantes. A redução no número de matrículas, em 2024, foi de mais de 215 mil em relação ao ano anterior. A maior baixa foi nos últimos anos do ensino fundamental: cerca de 177 mil alunos a menos. O ministro da Educação, Camilo Santana, reforçou a importância do investimento em políticas públicas e de programas como o “Pé de Meia”, que concede bolsas a alunos do Ensino Médio, para evitar a evasão escolar.



