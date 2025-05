Cerimônia de posse da nova ministra das Mulheres é marcada por discurso de apoio a Marina Silva

A cerimônia de posse da nova ministra das mulheres, Marcia Lopes, foi marcada por discursos em defesa de Marina Silva. A ministra do meio ambiente foi atacada ontem (27) por senadores durante uma sessão na Comissão de Infraestrutura. Marcia Lopes substitui Cida Gonçalves, que foi demitida pelo presidente Lula depois de ter sido alvo de denúncias de assédio moral e xenofobia contra servidoras, o que ela nega. Marcia prestou apoio à ministra do meio ambiente Marina Silva, que estava no Senado para tratar da criação de quatro unidades de conservação marítimas no Amapá. Durante a audiência, houve debates sobre a exploração de petróleo na Foz do Amazonas. A ministra é contra.



