Chimpanzés ganham cobertores e mais comida para enfrentar temperaturas negativas no PR

Com a chegada do inverno, aumenta a preocupação com os animais nos zoológicos. Em Curitiba, os chimpanzés ganharam um reforço na alimentação e até cobertores para enfrentar as temperaturas abaixo de zero. 1.800 animais vivem no zoológico, na capital do Paraná. Além do aquecimento nos abrigos, a dieta ganhou um reforço calórico: além das frutas, legumes e cereais, entraram no menu pratos mais energéticos, como polenta e bolo de carne.



